Станом на 1 серпня 2025 року в Україні вже обмолочено 4 423,9 тис. га та намолочено 15 474 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 39% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- Пшениці – обмолочено 3 054,2 тис. га, намолочено – 11 357,8 тис. тонн;
- Ячмінь – обмолочено 1 014,8 тис. га, намолочено – 3 572,8 тис. тонн;
- Горох – обмолочено 208,2 тис. га намолочено – 492,2 тис. тонн;
- Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 145,5 тис. га і намолочено 50,4 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 462,9 тис. га, намолочено – 1 927,5 тис. тонн.
- Полтавська область – обмолочено 344,7 тис. га, намолочено – 1 519,8 тис. тонн.
До обмолоту проса приступили аграрії Дніпропетровщини та Херсонщини, якого зібрано з площі 1,2 тис. га та намолочено 83 тонни.
Ріпаку вже обмолочено на площі 781,9 тис. га і намолочено 1 761,5 тис. тонн.