Станом на 11 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 919,9 тис. га та намолочено 2 620,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема:
- Пшениці – обмолочено 434,8 тис. га, намолочено – 1 238,7 тис. тонн;
- Ячмінь – обмолочено 364 тис. га, намолочено – 1 153,7 тис. тонн;
- Горох – обмолочено 119,7 тис. га намолочено – 225,1 тис. тонн.
Загалом жнивують вже аграрії вісімнадцяти областей.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська – обмолочено 353 тис. га, намолочено – 1 029,5 тис. тонн;
- Миколаївська – обмолочено 261,9 тис. га, намолочено – 651,5 тис. тонн;
- Дніпропетровська – обмолочено 119,2 тис. га, намолочено – 283 тис. тонн.
Ріпак збирають в дев’яти областях. Вже зібрано 290,1 тис. тонн на площі 178,9 тис. га.