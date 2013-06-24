Станом на 11 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 919,9 тис. га та намолочено 2 620,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

  • Пшениці – обмолочено 434,8 тис. га, намолочено – 1 238,7 тис. тонн;
  • Ячмінь – обмолочено 364 тис. га, намолочено – 1 153,7 тис. тонн;
  • Горох – обмолочено 119,7 тис. га намолочено – 225,1 тис. тонн.

Загалом жнивують вже аграрії вісімнадцяти областей.

Серед лідерів, зокрема:

  • Одеська – обмолочено 353 тис. га, намолочено – 1 029,5 тис. тонн;
  • Миколаївська – обмолочено 261,9 тис. га, намолочено – 651,5 тис. тонн;
  • Дніпропетровська – обмолочено 119,2 тис. га, намолочено – 283 тис. тонн.

Ріпак збирають в дев’яти областях. Вже зібрано 290,1 тис. тонн на площі 178,9 тис. га.