Фото з сайту noc-ukr.org

Учора наша команда провела найкращі поки що біатлонні  перегони на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.  У змішаній естафеті  Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима посіли сьоме місце. Зважаючи на нинішню функціональну готовність, це  — якщо й не перемога, то точно не поразка. Адже загалом в естафеті стартувало двадцять команд. Змішана естафетна четвірка видала, напевне максимум. Хороший перший етап показала Ірина Варвинець, яка навіть йшла третьою, та  її не вистачило на останнє коло —  понад  30 секунд відставання і 10-е місце. Далі був хороший етап від Юлії Джими: хоча лідер української збірної програла 25 секунд, та вона відіграла чотири позиції і втримала українців в боротьбі за високі місця.

На третьому етапі біг Дмитро Підручний — і це був найкращий етап від України в міксті. Дмитро показав гранично хорошу швидкість, борючись на перших двох колах навіть з Йоханнесом Бе. Втім, конкуренція серед чоловіків була занадто високою: українець не піднявся вище, але втримався на шостому місці. Артем Прима, який був фінішером у цих перегонах,  не мав шансів поборотися за медаль, однак  він продемонстрував стабільну роботу на вогневих рубежах, що вкрай важливо з огляду на майбутню чоловічу естафету. 