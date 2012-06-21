Учора наша команда провела найкращі поки що біатлонні перегони на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. У змішаній естафеті Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима посіли сьоме місце. Зважаючи на нинішню функціональну готовність, це — якщо й не перемога, то точно не поразка. Адже загалом в естафеті стартувало двадцять команд. Змішана естафетна четвірка видала, напевне максимум. Хороший перший етап показала Ірина Варвинець, яка навіть йшла третьою, та її не вистачило на останнє коло — понад 30 секунд відставання і 10-е місце. Далі був хороший етап від Юлії Джими: хоча лідер української збірної програла 25 секунд, та вона відіграла чотири позиції і втримала українців в боротьбі за високі місця.
На третьому етапі біг Дмитро Підручний — і це був найкращий етап від України в міксті. Дмитро показав гранично хорошу швидкість, борючись на перших двох колах навіть з Йоханнесом Бе. Втім, конкуренція серед чоловіків була занадто високою: українець не піднявся вище, але втримався на шостому місці. Артем Прима, який був фінішером у цих перегонах, не мав шансів поборотися за медаль, однак він продемонстрував стабільну роботу на вогневих рубежах, що вкрай важливо з огляду на майбутню чоловічу естафету.