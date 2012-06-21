Командування високомобільних десантних військ Збройних сил України (ВДВ ЗСУ) ввело для військовослужбовців замість блакитного берета бордовий головний убір тієї ж форми. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомляє прес-служба ВДВ на своїй сторінці в Facebook.
У прес-релізі наголошується, що в 59 країнах світу десантники носять темно-бордові берети. «Лише 7 (!) Країн світу використовують для своїх десантних підрозділів блакитний колір. Це Росія і країни до останнього часу від неї залежні: Таджикистан, Казахстан, Киргизія, Вірменія, Білорусь, Україна, Болгарія», – наголошується в повідомленні.
Декомунізацію військової форми – відмова від спадщини радянської армії в зовнішньому вигляді військовослужбовців – командування ЗСУ веде з 2016-го. У липні того ж року президент України Петро Порошенко підписав документ, згідно з яким з погон українських військовослужбовців зникли радянські зірки.