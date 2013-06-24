Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори в Одесі з федеральним міністром європейських і міжнародних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер. Сторони обговорили втілення ухвалених рішень та виконання підписаних документів у межах візиту Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Відня у червні.

«Зокрема йдеться і про розвиток економічних відносин. Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну. Це ще раз доводить, що нам можна не лише допомагати, а й з нами можна вигідно торгувати та інвестувати. В Одесі це особливо відчутно — підприємницький дух формує унікальну енергетику цього міста», — зазначив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що попри повномасштабне російське вторгнення та щоденний терор, Одеса залишається важливим міжнародним портом.Він подякував Австрії за лідерство у фінансових внесках до ініціативи Президента Зеленського «Зерно з України» та відзначив, що разом з анонсованими в березні додатковими 2 мільйонами євро загальна сума австрійської підтримки становитиме 9,6 мільйона євро.

Беата Майнль-Райзінгер оголосила про рішення Австрії щодо надання додаткових 2 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до коаліції укриттів цивільного захисту. Андрій Сибіга висловив вдячність пані міністру за ці важливі рішення.

«Ми з моєю колегою єдині в тому, що справедливий сталий мир потребує повернення всіх українських дітей додому. Сьогодні ми обговорили наші подальші кроки для досягнення цієї мети», — зазначив міністр.

Очільник українського дипломатичного відомства подякував Австрії, урядам австрійських федеральних земель та благодійним фундаціям за організацію реабілітаційних канікул для майже 1480 українських дітей у період з 2022-го по 2024 рік.

«Ще приблизно 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти — це європейське майбутнє», — наголосив міністр.

Міністри приділили особливу увагу подальшому залученню австрійської архітектурної школи до Одеси в контексті відбудови українського портового міста.

«Ми покладаємо великі сподівання на Австрію в повоєнному відновленні України. Важливу роль для Одеси має відіграти укладене в червні під час візиту Президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею Верхня Австрія. Цього місяця очільники двох регіонів проведуть зустріч у Лінці, столиці Верхньої Австрії», — зазначив Андрій Сибіга.

Джерело: Міністерство закордонних справ