За 10 місяців року експорт нашої аграрної та харчової продукції сягнув позначки 14,7 мільярда доларів, зрісши на 22,7%, або 2,7 мільярда доларів порівняно з відповідним періодом 2016 року. Імпорт зріс на 8% і становить 3,6 мільярда доларів. Такі дані повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Трійку країн-лідерів серед імпортерів української аграрної продукції за січень — жовтень 2017 року сформували: Індія (11,3% загального експорту), Єгипет (7,5%) і Нідерланди (6,9%). При цьому глобально регіональний розріз агроекспорту не змінився: до країн Азії ми експортували понад 42% продукції, до країн ЄС — 31,9% і до країн Африки — 14,7%, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
За десять місяців року помітно зросло постачання на світові ринки таких продуктів: абрикосів, вишень, персиків, слив, пшеничного борошна, цукру, м’яса й субпродуктів домашньої птиці, вершкового масла, мороженої яловичини, хлібобулочних і кондитерських виробів.