Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Свої роботи а рамках унікального мистецького проєкту «Пленер біля лінії фронту» представили три українських та три литовських художники: Федір Александрович, Сергій Захаров, Валерія Москвітіна (Україна), Вігантас Веяс, Саулюс Паукштис та Грета Бернотайте (Литва).
За словами організаторів, ця спільна литовсько-українська мистецька акція солідарності з місцевими жителями є продовженням підтримки Литви Східній Україні, що потерпає від військових дій.
«Особливо мене вразила картина, на якій зображені великі червоні ворота з багатьма простріленими дірками від куль, а крізь них пробиваються проміння сонця, – поділився своїми враженнями очільник області Сергій Гайдай під час презентації виставки у Сєвєродонецьку. – Саме живопис як мистецтво не потребує слів, а показує війну найкращим чином».