Розумна опорна школа в селі Гришиновому Покровського району, фермерські господарства в Лимані та Бахмуті, які очолюють переможці регіонального конкурсу «Український донецький куркуль», міні-ферми, де не лише вирощують худобу, а й виготовляють оригінальний сир, який експортують за кордон, нові виробничі потужності, отже й робочі місця в Соледарі та Слов’янську, інші новації — яскраві свідчення децентралізації в двох східних областях України — Донецькій і Луганській.
У цьому переконалися учасники представницького форуму «Децентралізація: сучасний стан та перспективи розвитку», який впродовж двох днів наприкінці минулого тижня відбувся в Краматорську за підтримки Ради Європи. Його організатори поставили за мету проаналізувати результати вітчизняної реформи управління і територіальної організації влади за три роки.
«Це вже другий такий великий захід на Донеччині цьогоріч, — сказав на відкритті голова Донецької облдержадміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. — Бо децентралізація дуже важлива для нашої країни, а для Донеччини і Луганщини вона без перебільшення має надважливе значення.
У відповідь на порухи Росії нав’язати нам ракову пухлину — спеціальний статус ми протиставляємо наполегливу роботу з передачі повноважень і фінансів на місця, формуємо спроможні громади, опікуємося їхнім стратегічним плануванням і всебічним соціально-економічним розвитком. Наші успіхи в цій реформі — найпереконливіші аргументи для українських перемовників у мінському і нормандському форматах, щоб сказати: Україна сама може навести лад у своєму домі».
Від імені Ради Європи учасників зібрання привітав спеціальний радник уряду України з питань децентралізації, керівник департаменту демократичного врядування Генерального секретаріату РЄ Даніель Попеску.
Децентралізація — не самомета, підкреслив високопосадовець цієї міжнародної організації — надійного партнера нашої держави на шляху демократичних реформ. Ідеться про умову, інструмент для досягнення стійких територіальних поселень — громад, які розвиваються і створюють жителям комфортне життя. «Це також позитивний сигнал для інвесторів. Так, роботи попереду ще багато. Та новина, яка вселяє надію, полягає в тому, що у вас багато друзів, багато країн-друзів, які щиро бажають вам успіхів і простягають руку допомоги», — наголосив він.