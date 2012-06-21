Минулого тижня стартував онлайн курс «Кращі практики управління медичними закладами», який наразі слухають понад 2,6 тисячі учасників – це команди спеціалізованих закладів (понад 70%), індивідуальні учасники, зокрема представники закладів первинної медичної допомоги (23%), лікарі-керівники закладів недержавної форми власності, представники медичних університетів. Цей курс затребуваний, тому є додатковий прийом заявок на участь. Про це під час онлайн брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак і закликала медиків долучатися до курсу, адже лідерські якості, якості управління фінансами, кадровою політикою – все це передбачає курс – потрібні нині для успішної роботи закладів охорони здоров’я.
За її словами, ця навчальна програма для підвищення спроможності управлінців дуже корисна для медиків, адже це обмін досвідом, знайомство з кращими управлінськими практиками. Упродовж року відбуватимуться семінари, лекції, онлайн тренінги, тестування. МОЗ сподівається на перехід і на очний формат.
«Такий курс на часі, адже для ефективної роботи кожного закладу вкрай важливий, особливо в контексті реформи, реалізації програми медичних гарантій, ефективний медичний менеджмент. Проблеми з менеджментом – серед компонентів, які ведуть заклад до зони ризику. Так сталося з 332 лікарнями, які, в межах проведення медичної реформи, опинилися на межі існування з серйозними фінансовими проблемами. Щоб підтримати ці заклади, запроваджено перехідне фінансування за програмою медичних гарантій – дофінансування тих закладів, які опинилися в критичні зоні. МОЗ підготувало для Національної служби здоров’я проєкт типового плану розвитку закладу охорони здоров’я, який стане складовою частиною контрактування закладів охорони здоров’я. Це не просто дофінансування закладів до кінця року, це не медична субвенція лікарні за те, що вона працює, а це план розвитку комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я», – каже заступниця міністра.
Тобто триває робота над трансформацією закладів. Ірина Микичак зауважує, що всі лікарні, поліклініки, амбулаторії, які мають певні проблеми з фінансуванням, задіюватимуть усі можливі дозволені джерела фінансування, у тому числі співфінансування з місцевого бюджету, гранти, фонди, програми, платні послуги, добровільне медичне страхування. Чиновниця також повідомила, що МОЗ разом з НСЗУ працює над бюджетом програми медичних гарантій на 2021 рік і підходами до фінансування медичних гарантій. «Цього року в процесі аналізу ми побачили слабкі точки, тому підходи потребують істотного доопрацювання, щоб належно була оцінена робота медичних працівників, щоб пацієнти отримали весь комплекс безоплатної медичної допомоги», – підкреслила вона.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»