Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначає, що Україна непогано співпрацює з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації проєкту, пов’язаного з оновленням міського пасажирського транспорту в українських містах.
За його словами, на загальні заходи щодо закупівлі нових одиниць тролейбусів, автобусів та трамваїв, буде витрачено до 400 мільйонів євро, з яких ЄІБ надасть до 200 мільйонів євро.
Владислав Криклій інформує, що відповідні угоди на купівлю тролейбусів з низькою підлогою було підписано з місцевою владою Луцька, Харкова та Сум. Туди відповідно буде поставлено 29, 49 та 19 одиниць такого транспорту.
На стадії узгодження підписання договорів щодо купівлі одиниць транспорту знаходяться такі міста: Київ (місто повинно закупити 17 трамваїв, 112 автобусів та кабін для фунікулера), Львів (100 автобусів та 10 трамваїв), Харків (35 вагонів метрополітену), Чернігів (40 тролейбусів), Запоріжжя (20 електробусів та 26 автобусів), Тернопіль (15 автобусів), Одеса (14 трамваїв).
Зазначимо, що згідно з домовленостями між українською стороною і ЄІБ, погашення кредитів на отримання автобусів має відбуватися впродовж 10 років, тролейбусів –– 15 років, вагонів метрополітену та трамваїв –– 22 роки.