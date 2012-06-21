Двадцять одну нагороду привезла з Кубка світу з лижних перегонів та біатлону, який відбувся в німецькому Оберіді, національна паралімпійська збірна команда України. У завершальний день нашим спортсменам вдалося перебороти «зачаровану» цифру «3», що майже щодня переслідувала команду, та у біатлоні (середня дистанція) вибороти 6 медалей: одну золоту, дві срібних і три бронзових. У цілому на цих змаганнях українські паралімпійці виграли п’ять золотих, сім срібних і дев’ять бронзових медалей, що дало змогу посісти друге місце в загальному заліку. А в змаганнях брали участь близько 200 спортсменів з 29 країн світу, повідомляє офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.
Найкраще від української команди виступили тернополянин Тарас Радь та чернігівець Ігор Рептюх, які вибороли по комплекту нагород. А серед дівчат найкращий результат показала волинянка Юлія Батенкова-Бауман — золота та дві срібні нагороди. Загалом одинадцятеро атлетів повернулися додому з нагородами. Зокрема, по одному «золоту» у титулованого Григорія Вовчинського з Київщини та перспективної Людмили Ляшенко з Харківщини. Нагороди різного ґатунку вибороли також Оксана Шишкова (два «срібла»), Анатолій Ковалевський (срібна і бронзова медалі), Ірина Буй (три «бронзи»); по одній бронзовій медалі в активі Максима Ярового, Наталі Рубановської та Юрія Уткіна.
А вже з 2 лютого національна паралімпійська збірна команда України боротиметься за високі нагороди на прикінцевому етапі Кубка з лижних перегонів та біатлону, що пройде у фінському місті Вуокаті.
Українські паралімпійці — за визначенням світової спортивної спільноти — лідери світового паралімпійського руху. Вони щоразу доводять, що їхні можливості — необмежені, підкорюючи на чергових міжнародних спортивних форумах дедалі вищі щаблі світового спорту та проявляючи надзвичайну силу та міць свого духу.
Наразі національна паралімпійська збірна команда України із зимових видів спорту активно готується до виступу на Паралімпіаді-2018, яка з 9 по 18 березня пройдуть у корейському Пхьончхані.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»