Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, за перше півріччя цього року у вітчизняних морських портах обробили вантажів на 9,9% більше, ніж за відповідний період торік: 79,3 млн тонн.
Найбільше перевалювання вантажів спостерігали в порту «Південний» (31,2 млн тонн), за ним ідуть порти Миколаєва, Одеси, Чорноморська та Маріуполя. У сумі через них пройшло 72,7 млн тонн вантажів –– 92% від усього обсягу.
Втім, і інші розвиваються. Так, за словами міністра, нарощують обсяги перевалки у портах «Ольвія» (зростання на 59,7%) та Бердянськ – плюс 63,6%. Усього за зазначений період порти перевалили 60,3 млн тонн експортних вантажів (зростання на 8,7%), 12,4 млн тонн імпортних (більше на 12,9%), 5,6 млн тонн транзитних (плюс 13,3%). А обсяги перевалки каботажних вантажів (з одного морського порту України до іншого) зросли аж на 30,1%.
Щодо видів вантажів, то більшість їх становили зерно (23,4 млн тонн) та руда (22,5 млн). Перевалка руди за півріччя збільшилася на 36,5%, вугілля –– більш як на 50%, нафти –– учетверо. На 12,5% збільшився вантажопотік контейнерів.
Варто додати, що розвиткові українських портів посприяло зменшення портових зборів до світового рівня –– те саме, що наразі ставлять у провину попередньому міністрові Володимиру Омеляну.