У 2017-му в український прокат вийшла рекордна кількість українських фільмів — 34 картини. У наступному році українського кіно в прокаті побільшає. Вже відомо про 30 українських прем'єр 2018-го. Рейтинг створений за матеріалами cutinsight.com.

«Поліна», реж. Оліас Барко

Історія дівчинки, яка нічого не знає про своїх батьків. Живе в будинку злої тітки, яка збирається позбутися Поліни в її день народження, щоби привласнити собі її спадок.

Намагаючись втекти від лиходіїв, Поліна вирушає в чарівну подорож на пошуки правди про свою родину.

«Викрадена принцеса», реж. Олег Маламуж

Анімаційне фентезі, зняте за мотивами казки Олександра Пушкіна «Руслан і Людмила». Попри різницю в суспільному становищі мандрівний артист Руслан і князівська дочка Людмила закохуються одне в одного. Однак злий чаклун Чорномор, використовуючи магію, викрадає Людмилу. Щоб жити вічно, він готовий принести дівчину в жертву, і Руслану доведеться добре постаратися, щоб врятувати кохану.

«Брама», реж. Володимир Тихий

Екранізація п'єси українського драматурга Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів».

Стрічка розповідає про сім'ю, що мешкає у Чорнобильській зоні відчуження. Головує у ній баба Пріся, котра товаришує з русалками, поїдає галюциногенні гриби і якось за часів війни зарізала дванадцятьох есесівців. З нею живуть онук Вовчик і хвороблива донька Слава, яку свого часу покинув чоловік. Та їхнє тихе життя закінчується — баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що станеться найближчим часом.

«Казка про гроші», реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко

Фільм-казка за мотивами повісті В. Короленка «Йом-Кіпур, або Судний день». Розповідає про людську слабкість, жадібність і скупість. Казка побудована на принципах християнського милосердя, добра і любові. Хоча і зображує людей далеких від такої моралі: лихварів, дармоїдів і підлабузників, ледарів і п'яниць.

«Легенда Карпат» Сергій Скобун

Історико-пригодницький фільм розповідає про ватажка визвольного руху карпатських опришків в XVIII столітті Олексу Довбуша. У фільмі він постає носієм національної ідеї. Уособлює закони гір і справедливості.

Покажуть життя Довбуша з дитинства, коли він був німим і його вилікував знахар. Саме він розгледів у хлопчику неординарну особистість, яка може змінити світ. Потім від тортур ворогів вмирає мама маленького Довбуша. Це змушує його взятися за зброю.

«Тарас. Повернення», реж. Олександр Денисенко

Розповідає про заслання Тараса Шевченка в Казахстан. У фільмі описуються останні три місяці перебування поета на чужині. Інтрига фільму: хтось зацікавлений у тому, щоб Тарас пробув на засланні довше, і перешкоджає звільненню Шевченка.

Від друзів з Петербурга поет отримав повідомлення: його помилував цар Олександр II. А ось військове керівництво Новопетрівської форту не поспішає повідомляти про це Шевченка.

«Позивний Бандерас», реж. Заза Буадзе

За сюжетом, восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнко намагається запобігти диверсії і знешкодити російського «крота». В основі сценарію стрічки — щоденники нацгвардейца Сергія Башкова з позивним «Індіанець» і розповіді воїнів АТО.

«Герой мого часу», реж. Антоніна Ноябрьова

Історія маленької людини — нашого сучасника, хлопця, що живе в складному, суперечливому світі. Намагається знайти сенс свого існування у великому місті. Шукає роботу, намагається будувати відносини, поставити собі високі цілі. Але постійно заходить в глухий кут. Картина з гумором показує парадокси наших реалій і легкий абсурд українського соціуму.

«Фокстер і Макс», реж. Анатолій Матешко

В основі сюжету — пригоди хлопчика Макса. Бачить, як намальованим ним графіті собаки оживає у вигляді пса-наноробота із суперможливостями. На хлопчика і собаку полює небезпечний злочинець, що хоче заволодіти нанотехнологіями. Як відзначають автори, в цій картині вони спробували зазирнути в майбутнє, щоб трохи відволіктися від сьогоднішніх і колишніх негараздів.

«Крути 1918. Захист», реж. Олексій Шапарев

Фільм створений до сторіччя проголошення Української Народної Республіки і сотої річниці Бою студентів під Крутами. На тлі національно-визвольного руху в стрічці розкривається подвиг студентів, і піднімається вічна тема батьків і дітей.

«Морена», реж. Сергій Альошечкін

У карпатському селі живе дівчина Іванка. Місцеві називають її Мореною. Вона відьма. До села приїздить юнак Юрій — знайомитись із батьками нареченої Ганни. Іванка закохується в нього і вирішує будь-що приворожити.

З Юрієм і Анею починають відбуватися загадкові події. Між дівчатами спалахує конфлікт, який швидко набирає обертів справжньої війни.

«Шляхетні волоцюги», реж. Олександр Березань

Фільм розкриє колорит субкультури львівських батярів. Історія хлопців Боді і Марека, які живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок і жарти». Їхнє життя повне авантюр і пригод. Їм доручають бути опікунами для юної Христі. Зможемо простежити, як хлопці стануть серйознішими. Через комічні ситуації покажуть вірність, благородство і справжню дружбу.

«Ворошиловград», реж. Ярослав Лодигін

Герман дізнається, що у Старобільську на Луганщині, звідки він родом, бандити хочуть захопити заправку брата. Їде на батьківщину, щоби захистити власність родича, за сюжетом.

— На перший погляд — напівкримінальна історія, — каже продюсер Володимир Яценко, 39 років. — У чувака намагаються забрати стару заправку, а він починає комизитися. Але насправді Жадан пише про пошук свого коріння. Герман повертається додому, заново знаходить свою землю, друзів і кохання.

«Дельта», реж. Олександр Течинський

На перехресті дикого Сходу і цивілізованого Заходу жителі дельти Дунаю заробляють на життя важкою працею. Вони косять очерет взимку і мріють про фантастичний улов - легендарної білуги, яка коштує купу грошей. У їхньому житті мрії замінюють плани. А під ногами у них — вода, а не земля. Та попри все вони вміють радіти кожній миті життя.

Дельта залишається незмінною, навіть коли навколо починаються і закінчуються революції і війни, навіть коли гинуть люди або цілі міста. Це точка стабільності і здорового глузду.

«Таємний щоденник Симона Петлюри», реж. Олесь Янчук

Стрічка охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР з тих пір, як він емігрував до Парижа і до того дня, коли його вбив Самуїл Шварцбард.

Через особисту трагедію людини розкривається трагедія держави. Вбивство Петлюри тут — це і вбивство надії на повернення Україною незалежності.

«Вулкан», реж. Роман Бондарчук

За сюжетом, головний герой фільму Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ і в складі моніторингової місії відправляється на кордон з анексуваним Кримом. У цих дивних місцях, де люди знаходять щастя в простих речах, де переплелися минуле, сьогодення і майбутнє, де кожен день може стати останнім, Лукас починає життя спочатку.

«Свінгери», реж. Андрейс Екіса

Стрічка розповідає про любовний трикутник між жінкою і двома чоловіками. Головну героїню, вчительку англійської мови Світлану, яку коханець залишив роздягненою на балконі, рятує симпатичний сусід.

«Коли падають дерева», реж. Марися Нікітюк

У центрі історії — доля трьох поколінь, які проживають в жорстких соціальних рамках і в спробах знайти внутрішню свободу. П'ятирічна Витка стає свідком драми в стосунках сестри Лариси і її коханого, бандита на ім'я Шрам.

Сюжет розгортається в українській провінції. Тут народні вірування , дика природа, розквіт криміналу і пострадянський хаос злилися воєдино. Таке злиття породжує унікальний естетичний фон стрічки.

«П'ята терапія», реж. Аліса Павловська

В основу сценарію лягла доля одеського поета Стаса Домбровського, який був наркоманом і кілька разів сидів у в'язниці. Фільм показує дно, від якого можна відштовхнутися, щоб почати життя спочатку.

Головна думка фільму в тому, що тільки сама людина, а не щось поза ним, винен в тому, що з ним відбувається. Адже алкоголь або наркотики є всього лише інструментами. З їх допомогою людина вбиває себе самостійно.

«Ржака», реж. Дмитро Томашпільський

Комедія розповідає про видатного режисера артхаусу, якого змушують зняти комедію. Він марнославний, інфантильний і ледачий. Але перед ним ставлять дуже конкретне завдання: змусити експертів сміятися. У розпорядженні у режисера є клоунесса, яка не може сміятися і клоун-невдаха, якого вигнали з училища за профнепридатність. Якщо режисер не впорається — його вб'ють.

«Окупація», реж. Марк Гоммонд

Події фільму відбуваються в 1971 році. Головний герой — режисер Бойко — знімає націоналістичний фільм про повстанців Холодного Яру. Чорно-білі фрагменти з цього фільму вмонтовані в кольорову канву іншої картини - про перипетії навколо перемонтажу стрічки. Це історія сміливого режисера, відважної монтажниці і недолугого агента КДБ. Два сюжети в одній картині.

«Урсус», реж. Отар Шаматава

Історія трьох невдах — грузинського кінорежисера, українського каскадера і американської захисниці диких звірів. У 1992 році здійснюють відчайдушну подорож з охопленої вогнем громадянської війни столиці Грузії — в Берлін. Грузинський режисер Ніка Корінтелі мріяв про «Золотого ведмедя» Берлінале, але у війні втратив все — він був поранений, його фільм згорів, дружина його покинула і поїхала разом з німцем Гельмутом Мурнау.

Він зустрічається з колишнім каскадером, «грузинським» українцем Фомою Гоголем, який доглядає за старим, хворим студійним ведмедем. Разом вони вирушають у нелегкий шлях. Картина розповість про любов і втечу від самого себе. Кожен з трьох героїв переслідує свою мету, навіть не підозрюючи, наскільки несподівано переплетені їхні долі.

«Міф», реж. Леонід Кантер

Документальна історія життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям і унікальним голосом. Він виступав в Карнегі-холі і був солістом Паризької опери. Під час Революції Гідності очолив демонстрацію у Франції, а пізніше заснував волонтерську організацію «Українське Братство».

Коли виникла потреба в добровольцях в АТО — Василь залишив сцену і кар'єру в Європі. Василь «Міф» Слєпак загинув під час виконання бойового завдання від кулі снайпера.

«Антон», реж. Заза Урушадзе

Екранізація однойменної книги канадського письменника Дейла Еслера, яка розповідає реальну історію його родини. Увага в фільмі зосереджена на двох маленьких хлопчиках. Їхнє дитинство припало на період Першої світової війни, коли до влади прийшли комуністи, руйнувалися дві імперії, починалася військова агресія більшовиків в Україні і голод. Тільки за допомогою уяви вони можуть втекти від навколишнього їх жорстокості.

«Перша сотня», реж. Ярослав Пілунський, Юрій Грузинів і Юлія Шашкова

Картина розповідає про активістів Революції Переваги, які пройшли важкий шлях з перших днів євромайдан, а потім пішли захищати Україну в зоні АТО. Їм вдалося зберегти свою гідність і честь, навіть після випробувань війни, крові, сліз, втрат і зради.

«Черкаси», реж. Тимур Ященко

Розповідає про мужню оборону однойменного морського тральщика. У березня 2014 року під час анексії Криму він був заблокований російськими окупаційними військами в бухті Донузлав. Екіпаж тральщика три тижні оборонявся від ворога. Це судно стало єдиним з 13-и українських кораблів, яка не спустило державний прапор поки не зійшов останній моряк з борту.

«Сотка», реж. Олександр Біляк

Історія молодого працівника супермаркету, Леопольда Баранівського, який помилково стає володарем незвичайного піджака. В його кишені ніколи не закінчуються стодоларові купюри. Після такої знахідки, життя Леопольда кардинально змінюється.

Він може дозволити собі все, чого забажає. Але одного разу дізнається, що купюри, які з'являються в його кишені, перед цим зникають з кишень інших людей. Через примхи хлопця тисячі людей вже позбулися своїх коштів. І все стане ще гірше, коли піджак повернеться до справжнього власника.

«Троє», реж. Іван Кравчишин

Картина показує Україну минулого століття. У центрі сюжету - три абсолютно різні людини з кардинально відмінними світоглядами. Один сповідує ідеї більшовизму, інший прагне будувати власну незалежну державу. А третій переконаний, що на чужині краще і прагне втекти за кордон. Він намагався щось змінити тут, але в якийсь момент здався. За горизонтом бачить красиве життя, і вважає, що його історія на батьківщині закінчена.

«Шлях мерця», реж. Георгій Фомін

Микола Вересень отримує таємничий чемодан-дипломат, через що на нього починає полювання міністр внутрішніх справ — Бармалаев. Історія постійно скаче з однієї фантасмагорії в іншу, і в кінці кінців стає зрозуміло, що Вересень загинув.

А в зв'язку з тим, що сталося це на зйомках фільму про Івана Грозного — чорти вирішили, що він і є Грозний. Ось і намагаються всіма силами затягнути Вересня в пекло. Фільм піднімає вічні теми пекла і раю, людської душі, а також «радянської свідомості» і цінності неусвідомленої життя.

«Бобот», реж. Максим Ксёнда

Фільм розповідає про 12-річного мрійника, який виявляється в центрі протистояння двох позаземних сил. Вирішив зазирнути в неймовірний світ, який постійно був з ним поруч.

Йому належить зустрітися і поборотися з різними істотами, знайти собі друзів і навіть зустріти перше кохання. Але обставини складаються таким чином, що саме від мужності цього хлопчика залежить не тільки доля його нових друзів, а й майбутнє всього світу.

Також в наступному році можуть вийти фільми: «Екс» Сергія Лисенка, «Небо» Олексія Пантелєєва, «Король Данило» Тараса Химича, «Гуцулка Ксеня» Олени Дем'яненко, «Егрегор» Любомира Левицького, «Дау» Іллі Хржановського і «13 автобус» Олександра Безручко. Поки невідомо, коли відбудуться прем'єри картин «Люксембург» Мирослава Слабошпицького і «Толока» Михайла Іллєнка. Постійно переносять реліз «Давай танцюй!» Олександра Березаня.

За словами продюсера Володимира Філаппова, фільм «Іній» Шарунас Бартаса вийде в кінотеатральний прокат в 2018 році.

Gazeta.ua