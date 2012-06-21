Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Про це повідомила заввідділом наукових досліджень з економіки, методології, інтелектуальної власності Інституту садівництва НААН України Людмила Барабаш.

За її словами, у 2018 році склалися сприятливі умови для високого врожаю кісточкових культур. Але урожай буде нижчим — на рівні 20-30% в залежності від регіону і конкретного господарства.

«Через велику кількість вологи і тепла сталося нерівномірне закладки нирок і тепер спостерігаються спалахи маніліозу в насадженнях кісточкових. До цього були готові далеко не всі садівники. І дощі іноді заважають вчасно обприскати насадження», — зазначила Людмила Барабаш.

Вона додала, що більша пропозиція буде сприяти зниженню цін.

«Споживачі отримають багато яблук, груш, вишень за нижчими цінами. Але для виробників це явно негативний фактор. Зараз оптова ціна на літні яблука на 30% нижча, ніж за цей же період минулого року», — підкреслила Людмила Барабаш.

Наприклад, на переробку яблука здаються зовсім дешево — приблизно гривня за кілограм. Ціни на кісточкові впали на 20-40% в залежності від позиції.

Як зазначила «Урядовому кур’єру» експерт плодоовочевого ринку Східної Європи Тетяна Герман, квотування на експорт яблук з України немає ні з країнами ЄС, ні з державами СНД: «Ми з ними працюємо в зоні вільної торгівлі. Однак це зовсім не гарантує того, що українські експортери завжди матимуть стабільні обсяги вивезення продукції. У попередні три роки обсяги експорту яблук до інших країн навіть падали. Річ у тім, що нашим головним покупцем завжди була Російська Федерація, яка з 2014 році ввела заборону на постачання українських яблук, а на частку цієї країни припадало 95% усього експорту цієї продукції. А з новими ринками поки проблема».

На думку аналітика, наші садівники завжди були орієнтовані на ринок РФ, і навіть після введеного Росією фактичного торгового ембарго з Україною туди все одно, проте вже через Білорусь, і далі надходять українські яблука. Саме на нього завжди були спрямовані українські садівники та селектори. Тому в них і виробився своєрідний стереотип: будемо й далі вирощувати такі самі сорти й у такому дусі, як і раніше. Або – усе, що виростив і не пішло на переробку (наприклад, на ті ж таки соки), можна успішно експортувати.

Як вважає Тетяна Герман, згубність віри в такий стереотип дуже чітко засвідчив нам минулий сезон.

«У сезоні 2017/2018 рр. через серйозне падіння обсягів виробництва яблук у Польщі в України з’явилася можливість потрапити на ринок ЄС, однак експортували ми туди здебільшого промислові яблука, тобто сировину для виробництва яблучного концентрату. Спроби експорту десертних яблук у більш розвинені країни Європи в сезоні, що минає, теж були, проте я б не назвала їх успішними».