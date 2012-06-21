Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Низька оплата праці у сусідній з нами Польщі призвела свого часу до того, що з країни в пошуках кращої долі в 2004 році виїхало за кордон понад 2 мільйони польських громадян. Вони трудовлаштувалися перш за все у Великій Британії та Німеччині. Але в той же час підприємства та установи Польщі за цієї причини вже скоро стали відчувати велику нестачу у робочій силі. Виправити цю ситуацію допомогли українські працівники, які «замінили» тих польських громадян, які виїхали за кордон. Про це пише DW.com.
З України до Польщі перебралося протягом декількох років на роботу та в деякій мірі на постійне проживання понад мільйон українських працівників.
«Без українців нашу економіку чекала катастрофа», — зазначає Цезар Казмірчак, голова польського Союзу підприємців і роботодавців. Сьогодні, за даними польського відомства у справах іноземців, майже 90% запитів про отримання посвідки на проживання приходить від громадян України. Більшість з них потім влаштовується на роботу помічниками по господарству, на будівництво або ферми. «Вони самостійно вчать мову і потім сумлінно працюють», — каже він про трудові кадри з України.