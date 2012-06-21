Науковці Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ (ІМБГ) розробили низку рекомендацій для уряду, які були представлені на нараді РНБО, де обговорювалося питання поширення варіанту «Дельта» у світі та загрози для України.

Про це у Фейсбуці повідомляє Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

«Одним з дієвих заходів є вакцинація», - переконаний директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Зазначається, що 18-22 червня в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ було проведено секвенування чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від ЦГЗ МОЗ м. Києва, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Зазначається, що у двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.

Решта чотири секвеновані зразки мають мутації, характерні для британського («Альфа») штаму.

Секвенування (визначення мутацій коронавірусу) зразків наші вчені провели за три дні.

В ІМБГ зауважили, що фахівці визначають штам «Дельта" (В.1.617) як найбільш небезпечний – він у 1,6 раза заразніший, ніж варіант Альфа («британець»), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше - до реанімації.

В установі наголошують, що в Україні необхідно налагодити системне секвенування коронавірусів. Інститут молекулярної біології і генетики має для цього і прилад нового покоління (секвенатор), і фахівців, які проаналізують отримані дані, і досвід секвенування. Критично важливою є швидкість отримання результатів: останні дослідження науковці ІМБГ провели за 3-4 дні, тоді як результати зразків, які раніше ЦГЗ України направляв до європейських лабораторій ВООЗ, через завантаженість цих лабораторій надходили через 1-1,5 місяця.

Кабінет Міністрів включив лабораторне обладання для визначення субтипів SARS-CoV-2 до переліку товарів, що закуповуються для боротьби з COVID-19 та закупівля яких звільнена від податку на додану вартість.

Станом на 24 черня в Україні проведено 2 229 165 щеплень. Вакциновано – 1 794 001 особу, з них отримали першу дозу – 1 793 999 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 435 166 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).