Вчені з Національного технічного університету «КПІ» імені Ігоря Сікорського та Національного університету імені Тараса Шевченка створили прилад, який може вирішити проблему газової залежності України і в рази здешевити вартість опалення для споживачів.
Принцип дії винаходу полягає в використанні для отримання енергії рідини під назвою водо-вугілля: особливо приготовленої суміші бурого вугілля і води, яка дозволяє отримати потужний процес горіння. Однак для нього, крім водо-вугілля, також необхідний плазмотрон і електрика.
«Невелику кількість електричної енергії ми вкладаємо в пусковий механізм хімічної реакції, яка в подальшому у вигляді факела віддає нам тепло. Як наслідок – невелика кількість електрики дає велику кількість тепла», – пояснив аспірант КНУ Микола Клочок.
За його словами, зараз за одину годину обігріву 250 кв. м житлової площі потрібно три кубометри газу. За півроку це обійдеться споживачам у 129 тисяч 600 гривень. Але, якщо використовувати нову розробку, то вартість опалення знизиться в п’ять-шість, а іноді і більше разів. Ще одна перевага пристрою – це його мобільність.
«Установка може використовуватися і для військових, щоб їм не було холодно і можна було б приготувати їжу в польових умовах. Єдина проблема – потрібна електроенергія. Нашому винаходу не потрібен газ чи інші види палива – тільки водо-вугілля», – зазначив доцент КПІ Юрій Попіль.
За словами вчених, нестачі в основному ресурсі для їх розробки в Україні немає, адже країна багата покладами бурого вугілля, до того ж воно залягає на поверхні.
Подібна технологія вже застосовується в Америці і Китаї, а найбільш активно там, де обмежені нафтові і газові ресурси. Але є суттєва відмінність з тим, що винайшли в Україні, – метод українських вчених більш заощадливий в екологічному плані.
Творці унікального приладу також відзначили, що не готові продавати свою ідею, адже хочуть, щоб вона на повну потужність запрацювала в Україні. Зараз вони шукають інвесторів для подальших досліджень і вдосконалення свого винаходу.