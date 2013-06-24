Команда ветеранів з України вперше брала участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри воїнів», започаткованих 2010 року як спосіб відновлення та реабілітації поранених. Перші ігри спонсорував Олімпійський комітет США, надалі вони проходять під егідою Пентагону.

Нинішні змагання, які організувало Командування підготовки та доктрини Сухопутних військ США, відбулися 19––28 серпня в комплексі Волта Діснея ESPN Wide World of Sports у штаті Флорида.

У збірну України, сформовану лише торік, входять 32 спортсмени, з-поміж яких і ветерани, і чинні військові. Вони взяли участь у змаганнях із 12 видів спорту, зокрема плавання, паверліфтингу, веслування, велоспорту, легкої атлетики, стрільби з лука, сидячого волейболу, баскетболу на візках.

Серед учасників команди — парамедик Юлія Паєвська («Тайра»). На цих змаганнях вона виборола дві золоті медалі із плавання вільним стилем на 50 та 100 м та «бронзу» з паверліфтингу.

«Наші надзвичайні хлопці та дівчата — збірна України, до складу якої маю честь належати, на цьому всесвітньо відомому змаганні для поранених або травмованих вояків за весь тиждень у запеклій боротьбі вибороли понад 90 медалей різного ґатунку, і це неймовірно крутий результат, — розповіла вона на своїй сторінці у фейс­буці. — Безперечно, це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців, канадців і американців, за що їм безмежна подяка! Величезну роль відіграло Міністерство ветеранів.

Люблю один маловідомий вислів: «Перемога народжує перемогу». Знаю, що спортивні перемоги нашої команди нескорених підштовхнуть перемогу на фронті. А ще частина наших спортиків одразу після повернення в Україну стане до виконання своїх обов’язків у бойових частинах».