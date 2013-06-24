Команда ветеранів з України вперше брала участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри воїнів», започаткованих 2010 року як спосіб відновлення та реабілітації поранених. Перші ігри спонсорував Олімпійський комітет США, надалі вони проходять під егідою Пентагону.

Найбільше нагород у нашій збірній зібрала команда плавців, яку очолює Вадим Домбровський. Фото з сайту mva.gov.uaНинішні змагання, які організувало Командування підготовки та доктрини Сухопутних військ США, відбулися 19––28 серпня в комплексі Волта Діснея ESPN Wide World of Sports у штаті Флорида.

У збірну України, сформовану лише торік, входять 32 спортсмени, з-поміж яких і ветерани, і чинні військові. Вони взяли участь у змаганнях із 12 видів спорту, зокрема плавання, паверліфтингу, веслування, велоспорту, легкої атлетики, стрільби з лука, сидячого волейболу, баскетболу  на візках.

Серед учасників команди — парамедик Юлія Паєвська («Тайра»). На цих змаганнях вона виборола дві золоті медалі із плавання вільним стилем на 50 та 100 м та «бронзу» з паверліфтингу.

«Наші надзвичайні хлопці та дівчата — збірна України, до складу якої маю честь належати, на цьому всесвітньо відомому змаганні для поранених або травмованих вояків за весь тиждень у запеклій боротьбі вибороли понад 90 медалей різного ґатунку, і це неймовірно крутий результат, — розповіла вона на своїй сторінці у фейс­буці. — Безперечно, це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців, канадців і американців, за що їм безмежна подяка! Величезну роль відіграло Міністерство ветеранів.

Люблю один маловідомий вислів: «Перемога народжує перемогу». Знаю, що спортивні перемоги нашої команди нескорених підштовхнуть перемогу на фронті. А ще частина наших спортиків одразу після повернення в Україну стане до виконання своїх обов’язків у бойових частинах».