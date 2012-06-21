Фермерське господарство «Гадз» відправило першу партію яблук у Швецію в рамках експортного контракту.
Як говориться у повідомленні підприємства, угодою, підписаною на рік, передбачено, що до Швеції ФГ «Гадз» має поставити 500 тонн яблук сортів як Джонапринц (Чорний Принц), Ред чіф, Гала, Голден Делішес, передає УНІАН.
«Щоб мати змогу експортувати продукцію в будь-які країни світу, зокрема і у Швецію, підприємство пройшло сертифікацію Global GAP. Ця сертифікація чистоти продукту підтверджує, що наш продукт є екологічно чистим і безпечним для продажу в супермаркетах та споживання. Після цього ми досягнули із швецькими фірмами-імпортерами домовленостей та підписали контракти. У контрактах вказано калібри, колір та розмір яблук», — розповів заступник голови правління фермерського господарства «Гадз» Тарас Мельник.
За його словами, сучасне обладнання на підприємстві дозволяє у процесі пакування сортувати яблука на декілька категорій. Перша категорія – екстраклас, яка експортується на ринки Скандинавії, друга також іде на експорт, а останню категорію яблук відправляють на сокові заводи.
Основну частину партію яблук підприємство скерує в Швецію у січні-лютому 2018 року.
Тарас Мельник додав, що підприємство «Гадз» також досягло домовленостей щодо експорту яблук із Індією, В’єтнамом, Індонезією, Малайзією. Наразі залишилося лише отримати фітокарантинні дозволи з цих країн, після чого підприємство одразу зможе відправляти туди яблука.
ДОВІДКА «УК»
ФГ «Гадз» має 600 гектарів плодових садів (яблуня, груша, слива) і плодовий розсадник, в якому щорічно виводять 800 тисяч саджанців.