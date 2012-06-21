Українські фрукти пройшли довгий і складний шлях до споживачів з Туманного Альбіону.
Наші яблука з’явилися на полицях ASDA– однієї з провідних роздрібних мереж Великобританії.
Про це повідомляють експерти «Інфо-Шувар».
«Переговори з ASDAрозпочалися ще два роки тому, весь цей час ми вивчали особливості ринку Великобританії на постачаннях баштанних, дині, гарбуза. Не всі ці постачання були вдалими, саме на помилках ми і вчилися, іншого шляху, на жаль, не існує», – зазначив Максим Кулик, консультант з експорту ТОВ «Вінігретта».
На підготовку першої експортної партії пішло два місяці, адже вимоги в покупця були доволі специфічними.
Загальний перелік вимог охопив 12 сторінок договору.
Крім сертифікату Global Gap, треба було виконати всі вимоги, зазначені в специфікації продукту: калібр плодів 65+ з відхиленням не більше ніж
Досить жорсткі вимоги постачальник назвав і в специфікації до тари: яблуко вантажили в нові дерев’яні або пластикові контейнери, до яких обов’язково додавали сертифікати підтвердження безпеки.
Перед тим як потрапити на полиці ASDA, українське яблуко ще раз перепаковували в поліпропіленові пакети по 6 штук.
Головним викликом був тест на наявність пестицидів у незалежній лабораторії Великобританії, й українські яблука виявилися цілком безпечними, а за якістю навіть кращими за польські.
Цього разу покупець обрав сорт Роял Гала, і це не було несподіванкою, адже це один з найулюбленіших сортів мешканців Великобританії. Непогані перспективи також є в сортів Голден Делішес та Гренні Сміт.
До планів компанії-постачальника не входить істотне збільшення обсягів експорту цього сезону, більше уваги приділятимуть відпрацюванню операційних процесів із поступовим збільшенням постачання протягом найближчих 3-5 років.