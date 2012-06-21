Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Ціни на фрукти та ягоди в Україні сягнули історичного максимуму попри відчутне зниження купівельної спроможності населення, зазначають аналітики ресурсу EastFruit. За їхніми даними, на початку червня найбільше зросли ціни на полуницю — більш ніж у два з половиною рази. І зауважимо — йдеться про гуртові ціни, роздрібні завжди вищі.

Причиною аналітики Української плодоовочевої асоціації (УПОА) називають перш за все несприятливі погодні умови: небувалі раніше приморозки у другій половині травня знищили частину врожаю, решта не визріла через очевидну нестачу сонця. Це призвело до зниження пропозиції і, відповідно, зростання ціни.

Така ситуація позначилася на діяльності тих трейдерів, які займаються експортом заморожених ягід. Адже високі ціни на ягідну сировину не обіцяють високого прибутку, натомість експлуатація холодильного устаткування теж вимагає витрат. Крім того, у запасі ще є достатньо заморожених ягід минулого сезону. Якщо ж врахувати, що торішні залишки зараз з успіхом продають Єгипет та Марокко, вітчизняні експортери будуть у цьому питання дуже обережні і великі закупівлі навряд чи робитимуть.

Так само негативно, як на ягоди, погодні чинники вплинули на врожай черешень та яблук — більшість урожаю черешень просто загинула. Тож їх пропозиція обмежена, відповідно, і ціна висока. Щодо яблук, то високі ціни на них традиційно тримаються ще з минулого року через зниження виробництва торік.

Тож яблук торішнього врожаю у сховищах майже не лишилося, а найдоступнішими з фруктів, як за ціною, так і за обсягами пропозиції, на сьогодні є банани. Набагато дорожчі за них цитрусові, хоча якихось катастрофічних природних катаклізмів у країнах, де їх вирощують, не зафіксовано. Тут причина інша — поширена, хоч науково не підтверджена чутка, ніби вони допомагають від корона вірусу. Це спричинило ажіотажний попит і, відповідно, зростання цін. Зараз цей попит впав, а ціни — ні.

Кісточкові — абрикоси, персики, нектарини — на вітчизняному ринку є, але імпортні, з Узбекистану, Туреччини, Іспанії. Нашої продукції практично нема, причина така сама – погодна. Тож дешевих фруктів цієї категорії також очікувати не варто.

На тлі загальної негативної тенденції дивовижно виглядає наступний факт: із січня по квітень українські експортери вивезли заморожених ягід на 20% більше за вагою і на 37% — за вартістю, ніж за відповідний період торік. Це особливо цікаво, якщо врахувати, що з початку аграрного сезону і до початку нового року експорт знизився на 14% у натуральному виразі порівняно з попереднім сезоном.

Чемпіонами тут є полуниця (у понад два рази у натуральному виразі) та малина — понад 40%. Але це лише у перші чотири місяці року, а за весь сезон безперечним лідером є лісові чорниці, на другому місці — малина, а полуниці — лише на третьому.

Найбільше наших полуниць у перші місяці нинішнього року купила Польща, за нею — Німеччина, Чехія і навіть США. І серед покупців малини та чорниці перша трійця незмінна, за нею йдуть Італія, Нідерланди та Бельгія. Але варто зауважити — йдеться про ягоди торішнього врожаю, їх було багато. Восени нинішнього року картина буде геть іншою.