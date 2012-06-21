Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Китай надав офіційний дозвіл на експорт українських лохини та чорниці у замороженому вигляді, повідомляють у Держпродспоживслужбі. До офіційно затвердженого переліку вітчизняних виробників, яким дозволено експорт цих ягід до Піднебесної, вже внесено десять компаній і ця цифра –– не остаточна.
Це є доброю новиною для виробників зазначених ягід, адже попит на них на внутрішньому ринку істотно впав з двох причин. Насамперед, несприятливі погодні умови першої половини року відчутно позначилися як на врожаї ягід, так і на їх споживчих якостях. Через це ціни на ягідну продукцію істотно зросли, натомість купівельна спроможність населення відчутно впала, зокрема й через карантинні обмеження. Тому експорт може допомогти вітчизняним виробникам ягід зберегти виробництво до наступного сезону.