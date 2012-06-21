Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Наші курячі яйця перетворюються на один із провідних експортних продуктів, повідомляє Союз птахівників України з посиланням на дані Державної фіскальної служби. Так, за даними ДФС, у липні 2018 року експорт яєць та яєчних продуктів збільшився на 49,1% або на $3,2 млн, і сягнув $9,8 млн або 9,653 млрд шт.
У січні – липні 2018 року порівняно з таким самим періодом 2017 року експорт яєць і яєчних продуктів збільшився маже вдвічі: на 96,9%, або на $30,9 млн – до $62,9 млн. При цьому імпорт скоротився до $0,7 млн. Найбільше українських яєць закупили в Об’єднаних Арабських Еміратах (на $3,2 млн).
Моніторинг середніх споживчих цін на яйця І-ІІ категорії у 2018 р.
Цікаво, що у 16,6 раза або на $6,9 млн зріс експорт яєць і яєчних продуктів у країни ЄС. За цією позицією з ними можуть зрівнятися хіба що яблука, груші та айва (в 17,6 раза). Про це повідомила заступник міністра аграрної політики з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. Експерти пов’язують таке різке зростання із тим, що деякі країни зняли обмеження на експорт з України, що діяли торік, а також із розширенням географії експорту.
Зростання експорту, як повідомив виконавчий директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко, пов’язане зі зростанням попиту на зовнішніх ринках, а також із ростом виробництва в Україні. За даними Державної служби статистики, виробництво яєць з початку року по липень зросло на 2,6%, до 9,653 млрд шт. При цьому слід врахувати, що торік зростання виробництва становило 3,2%.
Таке зростання позитивно позначилося на цінах. З початку літа яйця в Україні подешевшали на 20,2%. Подешевшала й курятина, хоча значно менше, десь на 5%.
Щоправда, слід пам’ятати, що збільшення виробництва яєць – сезонне, восени настане зменшення. Особливо ці сезонні коливання стосуються птиці у приватному секторі, де, за словами Сергія Карпенка, і досі виробляється до половини всіх яєць в Україні. Крупні птахофабрики, де підтримується мікроклімат, до сезонних змін менш чутливіші.