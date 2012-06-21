— Подібні випадки непоодинокі. На підконтрольній проросійським сепаратистам території не чинні правові норми, людина там безсила перед озброєними психопатами. Саме тому СБУ радить громадянам не відвідувати ОРЛО без необхідності.
Служба безпеки України фіксує порушення спецслужбами РФ прав і свобод українських громадян, які виїжджають до цієї країни для працевлаштування.
Для залучення громадян України до таємної співпраці спецслужби РФ штучно створюють умови, за яких вони потрапляють у ситуації, що компрометують їх, і в подальшому намагаються використовувати у розвідувально-підривній та іншій протиправній діяльності на шкоду державній безпеці України. Такі факти мають системний характер, і тенденція набирає обертів.
Здебільшого представники спецслужб РФ вербують українських громадян під час проходження ними паспортного і митного контролю на пунктах пропуску через російський кордон. Під виглядом начебто додаткової перевірки документів громадян України запрошують в окреме приміщення, де з ними розмовляють кадрові співробітники ФСБ РФ. При цьому шантажують і погрожують щодо заборони в’їзду на територію РФ. У безвиході громадяни України змушені погоджуватися на такі умови, не усвідомлюючи, що їх втягують у протиправну діяльність, не замислюючись про наслідки і кримінальну відповідальність.
Для мінімізації загроз державним інтересам України Служба безпеки наголошує: якщо громадяни України потрапили в такі ситуації, необхідно після повернення на територію нашої держави звернутися до найближчого підрозділу СБУ і повідомити про схиляння іноземною спецслужбою до співпраці. Адже згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними і отримане завдання.
Прес-служба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях