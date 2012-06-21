За січень-серпень 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу досяг $15 млрд, з яких експорт продукції аграрного сектору становить $11,5 млрд або 37,3% від загального експорту України. Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Зростання показників відбулося, в основному, за рахунок таких товарних позицій, як насіння ріпаку, пшениця, м’ясо та субпродукти домашньої птиці, яйця, горіхи, вершкове масло, шоколад та інші товари, – повідомила вона.
За словами заступниці міністра, в трійці лідерів експорту українських аграрних та харчових товарів залишаються зернові культури, а це 36,6% від загального аграрного експорту, олії – 25,1%, та насіння олійних культур – 9,4%. Ключовими покупцями в регіональній структурі експорту є країни Азії з часткою 43,6%, Європейського Союзу – 31,4% та Африки – 13,3%.
За вказаний період експорт сільськогосподарської продукції до країн Азії збільшився на $259,1 млн порівняно з відповідним періодом 2017 року.
«Важливо наголосити, що перше місце серед ключових країн-імпортерів нашої продукції займає Індія, до ринку якої було поставлено українських харчових продуктів на суму $1,3 млрд. Друге місце зайняв Китай - $698,8 млн, третє – Єгипет на суму $685,5 млн», – зауважила Ольга Трофімцева та додала, що також в п’ятірку найбільших імпортерів української продукції входять Нідерланди – $671,9 млн та Іспанія – $551,3 млн.
Варто також додати, що українські експортери вже вибрали експортні квоти ЄС на борошно та крупи, встановлені на поточний рік.