Біометан може стати інструментом для реструктуризації газового ринку Європи – таку думку висловив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник на міжнародній конференції «Біометан в Україні: Можливості та Розвиток». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Європа та Україна проходять через переломний момент зміни стратегій забезпечення енергетичної безпеки. Деякі європейські країни все ще імпортують російський газ. Біогази як частина «зеленої трансформації» є складовою енергетичної безпеки континенту. Це шлях до заміщення російського газу біомолекулами, «зеленими» молекулами. І Україна, як країна, що має величезний потенціал у галузі біометану, може допомогти Європі досягти своїх цілей у межах стратегії «Fit for 55» та програми «RePowerEU», – відзначив Микола Колісник.

У лютому 2025 року Україна вперше здійснила експорт біометану до ЄС трубопроводом. Уряд розробив та ухвалив законодавчу і нормативно-правову базу для виробництва, сертифікації та експорту біометану, а також узгодив технічні процедури з Оператором ГТС, Укртрансгазом і операторами газорозподільних мереж.

Микола Колісник звернув увагу на важливість співпраці з ЄС у сфері обміну даними та технологіями та пришвидшення підключення до єдиної європейської бази даних. Він наголосив на необхідності доступу гравців ринку до фінансових інструментів ЄС та залучення міжнародних інвестицій у розвиток біометану в Україні.

Заступник Міністра подякував українським виробникам біометану за активну та ефективну працю, а також Європейській Комісії, Представництву ЄС в Україні, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Уряду Великої Британії за надану експертизу та політичну підтримку.