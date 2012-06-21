Побачив світ 18-й випуск наукового щорічника «Україна дипломатична», присвячений 100-річчю української дипломатичної служби. Це видання — переконливе свідчення творчого системного ставлення до виконання указу Президента України «Про заходи з відзначення сторіччя подій Української революції 1917—1921 рр.» та залучення представників інших держав та дипломатичного корпусу до участі в державних заходах. Якщо узагальнити зміст цього щорічника, а також попередніх випусків, то виокремлюються три основних складових у світовому суспільному поступі, а саме: державне творення, дипломатія як поєднання розуму і такту, засіб рівності народів і чи не найголовніше вимір нашого буття — духовна сутність людства.
У виступі на презентації, яка відбулася в Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що видання «Україна дипломатична» посіло належне місце в духовному, дипломатичному та соціальному житті суспільства. Щорічник — вагомий інструмент боротьби у часи інформаційної війни.
З промовами, де йшлося про важливість формування літопису становлення та розвитку взаємодії України зі світом виступили Андрій Заяць, державний секретар МЗС України, Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ, Володимир Горбулін, директор Інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ, Сергій Корсунський, директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та інші. Про необхідність співпраці в інформаційному аспекті говорили Надзвичайні і Повноважні посли Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті та Малайзії Датук Аюф Бін Бачі.
Долучилися до обговорення й ветерани дипломатичної служби Ігор Турянський та Юрій Богаєвський, які наголосили, що спогади українських дипломатів, вміщені у книжці, не тільки сприяють обміну досвідом, а й є важливим джерелом формування історії української дипломатії сучасного періоду.
Загалом презентацію відвідало 150 осіб. Серед гостей були представники 43 посольств, акредитованих в Україні, науковці з Болгарії, Румунії, Білорусі та України, представники громадськості. У виданні вміщено 68 публікацій: статті закордонних і вітчизняних дипломатів, наукові розвідки про сучасний стан та історію міжнародних відносин, української дипломатії.
Учасники зібрання дійшли згоди про щорічне видання «Україна дипломатична» як унікальне, що системно висвітлює проблематику міжнародного життя нашої країни та світу, робить значний внесок у формування української наукової дипломатичної школи, сприяє академічній науці пропагувати і втілювати власні розробки з актуальних проблем дипломатії й зовнішньої політики.
Інна ХОМЕНСЬКА,
кандидат філологічних наук,
для «Урядового кур’єра»