У Краматорську презентовано оновлену газету «Український Донбас» — спецвипуск газети «Народна армія». Представникам ЗМІ Донбасу анонсували видання і розповіли про його мету, завдання та інформаційну палітру офіцери прес-служби Об’єднаних сил.
Із початком проведення антитерористичної операції пріоритетною була і залишається необхідність інформаційного посилення й донесення правдивої інформації до мирних жителів Донецької та Луганської областей. Тож зусиллями журналістів «Народної армії» із жовтня 2014 року по квітень 2018-го в зоні проведення АТО виходив щотижневий спеціальний випуск «Український Донбас». Газета мала попит серед місцевого населення, завдячуючи об’єктивності висвітлення подій у зоні АТО та спростуванню фейкових повідомлень терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», у росЗМІ. Поширювали газету безкоштовно, повідомляє прес-служба Міноборони.
З початком операції Об’єднаних сил колектив «Народної армії» продовжив випуск газети «Український Донбас». Основну увагу на сторінках приділено новинам уряду й регіону, відновленню інфраструктури населених пунктів, взаємодії українських військових та місцевого населення, є вичерпна інформація для переселенців. Акцент у кожному номері видання робить на розвінчанні фальшивих повідомлень російської пропаганди. Творча група збирає контраргументи і спростування проти конкретної перекрученої (фейкової) інформації та правдиво розповідає про події, що відбуваються в Україні.
Це не єдиний інформаційний проект «Народної армії». Із листопада 2014 року за підтримки Міністерства інформаційної політики для жителів Донецької та Луганської областей творчий колектив військового видання випускає газети «Спецвыпуск для жителей Донбасса» (з 2015 року з назвою «Донецкая правда») та «Крымское слово». Загалом за 2014—2016 рр. вийшло 77 номерів газети для жителів Донбасу загальним накладом понад 3 мільйони примірників. А за 2016 рік — 20 номерів газети «Крымское слово» загальним накладом понад 30 тисяч.