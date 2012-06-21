Український фотохудожник Антон Янковий переміг у номінації «Краще гірське фото року» найпрестижнішої премії у цій галузі IMS Photo Contest.
На офіційному сайті фотоконкурсу зазначається, що Антон Янковий посів перше місце в номінації Mountain Faces (Обличчя гір). Призовою стала фотографія хлопчика, яку українець зробив у гірському селі Прок в Непалі, розташованому на висоті понад 2000 метрів.
Як написав сам переможець у Facebook, за збігом обставин, у момент нагородження він перебував у тому самому селі, тому на церемонію вручення премії в містечко Бріксен в Доломітових Альпах (Італія) поїхав його брат. До речі, Бріксен — батьківщина одного з найвідоміших альпіністів світу Райнгольда Месснера, який першим підкорив усі 14 восьмитисячників світу.
А Антон Янковий — не просто фотохудожник. Він блогер, мандрівник і філософ. Один з переможців конкурсу «Найкращий професійний фотограф Європи», володар багатьох інших нагород та визнаний гуру фотографії переконаний, що успішні люди — виключно щасливі люди.