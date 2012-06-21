Сфера видобутку газу в Україні має стати максимально відкритою для залучення кращих технологій зі США, Німеччини, Чехії.
Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Для нас дуже важливо повністю забезпечити себе газом. Це системно змінить ситуацію, ціноутворення усередині країни. Треба відкритися максимально, щоб найкращі технології Чехії, США, Німеччини приходили в Україну", - сказав Гройсман.
За його словами, стратегічним завданням уряду є залучення інвестицій у сферу видобутку газу та нарощення обсягів видобутку.
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Тим часом видобуток газу у І півріччі 2018 року скоротився на 1%, у зв'язку з чим АТ "Укргазвидобування скоригувало свої плани з видобутку у бік зменшення на 500 млн кубометрів.
Про це на засіданні уряду сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його словами, одним з джерел нарощення власного видобутку є залучення приватних та іноземних інвестицій у нафтогазовидобувний сектор.
"Уряд зупиняє недостатньо ефективний механізм надання спецдозволів на нафтогазові надра, яким є апробація запасів, та запроваджує прозорі конкурси", - додав Насалик.
Як повідомляв Укрінформ, уряд оголосив 12 конкурсів на укладання угод щодо розподілу продукції у сфері видобутку нафти і газу.