Президент Володимир Зеленський узяв участь у відкритті другого етапу національної ініціативи «Тисячовесна» та поспілкувався з учасниками, експертами й партнерами програми — авторами, режисерами, продюсерами, музикантами, культурними менеджерами та представниками мистецьких інституцій.

Глава держави наголосив, що головна мета ініціативи «Тисячовесна» — сприяти появі нового, якісного й крутого українського культурного продукту, створеного українцями про українців і для українців.

«Це перша державна програма для культури такого формату й такого масштабу. Важливо підкреслити: це не разова акція. Ця програма має існувати щороку. Упевнений, за п’ять­десять років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсила будь­яка ворожа машина пропаганди», — акцентував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що вже є понад 2600 заявок на конкурс. Це сотні проєктів кіно, документалістики, музики, візуального й перформативного мистецтва. Оцінювати заявки будуть більш ніж 150 експертів. Глава держави подякував учасникам, експертам і команді, яка втілює програму в життя, адже завдяки цій ініціативі є всі можливості створювати більше українського кіно, зокрема документального, анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах.

«Така державна підтримка культури відбуватиметься щороку, і обсяг щороку має зростати. Це вкрай важливо, особливо в ці складні часи для нас, у час війни, коли культура — дуже важлива зброя для захисту української свідомості, нашої ідентичності та майбутнього. І велике значення має якість та «влучність» культурного продукту, створеного за державної підтримки», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також поспілкувався з експертами та діячами культури про появу ідеї «Тисячовесни», збільшення кількості українських проєктів на міжнародних майданчиках, зацікавлення молоді українським продуктом та поліпшення кіноосвіти.

Програма «Тисячовесна» — ініціатива Президента України. У її межах спрямують 4 мільярди гривень на підтримку української культури. Перший етап — добір заявок для участі в програмі — триватиме до 12 червня. Під час другого етапу, із 17 червня до 28 липня, експерти оцінять проєкти та оберуть ті, які отримають можливість державного фінансування, повідомляє Офіс Президента.