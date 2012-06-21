Премію Вольфа у галузі математичних наук за 2018 р. присуджено членові-кореспонденту НАН України Володимиру Дрінфельду та його співавтору Александеру Бейлінсону, які працюють в Університеті м. Чикаго (США), – на відзначення циклу їхніх інноваційних робіт із алгебраїчної геометрії, теорії зображень і математичної фізики. Йдеться про результати першорядної ваги, які створюють геометричну модель алгебраїчної теорії, що відіграє ключову роль у теорії полів та фізичній теорії струн, і в такий спосіб підсилюють плідну взаємодію між сучасними фундаментальною математикою та фізикою. Ці результати одержано зазначеними авторами у ході спільних досліджень за програмою Ленглендса, що посідає визначне місце у сучасній теорії чисел та добре відома серед відповідних фахівців.