У Лохвицькому районі Полтавської області планують відновити будівлі земських шкіл, споруджених на початку минулого століття за проектом архітектора Опанаса Сластіона. Ці будівлі визнано пам’ятками культурної спадщини місцевого значення.
Шкіл Лохвицького земства, зведених у стилі українського архітектурного модерну, збереглося майже півсотні — в Лубенському, Лохвицькому, Пирятинському й Чорнухинському районах на Полтавщині. А також у Варвинському Чернігівської та Роменському Сумської областей. Поки що за відновлення історичних будівель беруться тільки на Полтавщині.
— Відновлення культури, історії та туристської привабливості — це правильний шлях розвитку регіону, — вважає голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. За його словами, полтавці вже визначилися з конкретними кроками, датами й готуються до дій. Він сказав, що на ремонти передбачено істотні кошти.
На думку голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, відновлення історичної спадщини сприятиме надходженню коштів та розвитку економіки краю. Кошти на відновлення будівель нададуть після того, як відповідний проект затвердять на засіданні Полтавської ОДА. Крім відновлення історичної складової, проект передбачає створення туристського маршруту національного значення.