У мережі опублікували перший трейлер українського повнометражного анімаційного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», котрий вийде у кіно з 7 березня 2018 року, передає УНН з посиланням на сторінку фільму у Facebook.
Події, описані в мультфільмі, трапились у Києві. За сюжетом мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, не підозрюючи, що дівчина — донька київського князя.
Проте злий чаклун Чорномор викрав принцесу, щоб перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Тож Руслан вирушить у погоню за викраденою принцесою.