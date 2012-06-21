Європейські прагнення нашої країни щодня наближають подвижники на багатьох напрямах — спортсмени й митці, іміджмейкери й волонтери, академіки і студенти. А найкращою промоцією українського інтелекту стають здобуті нашими співвітчизниками високі нагороди.
Нещодавно Європейська науково-промислова палата EUROCHAMBERS (ЄНПП) нагородила дипломом якості і золотою медаллю заслуженого працівника освіти України доцента кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Момотенка, професора зі спеціальності «Соціологія управління» Національного університету біоресурсів і природокористування України Анатолія Шостака за високоякісну професійну діяльність і фундаментальний внесок в інноваційну освіту.
Науковець понад 35 років поєднує викладацьку діяльність із прикладною методикою, займається розробленням і впровадженням у навчально-виховний процес методів активного навчання, зокрема ділових ігор; працює у напрямі мотиваційного менеджменту, інформаційних технологій та наукометрії. Розробив унікальну методику оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів навчальних закладів І—IV рівнів акредитації з подальшим визначенням їхнього рейтингу. Суть методики полягає в тому, щоб формалізувати діяльність науково-педагогічних працівників, вилучити емоційну складову під час їхнього оцінювання, знайти відповідні критерії (індикатори), усунути зрівнялівку в оплаті праці, змусити вести чіткий облік власноруч виконаної роботи. Методика сприяла надзвичайній мотивації до праці, іншими словами, дала значний поштовх внутрішнім прихованим резервам без додаткових капіталовкладень. Методику впроваджено у десятках університетів. Деякі виші просто взяли цю унікальну розробку на озброєння, користуючись тим, що концепція, парадигма, сутність і математична модель методики доступні в інтернеті.
«Понад 20 років беру участь у міжнародних конференціях, що проводять Міжнародна академія природознавства (International Akademy of Natural History, м. Мюнхен) та Європейський науково-промисловий консорціум, був нагороджений престижними орденами Євросоюзу LABORE ET SCIENTIA («Працею і знаннями») та PRIMUS INTER PARES («Перший серед рівних»), тому визнання хоч і стало великою і приємною несподіванкою, та підстав для такого рішення було достатньо», — каже Анатолій Вікторович.
Варто зазначити, що Європалата організовує щорічний міжнародний рейтинг університетів ARES (Academic Ranking European Standarts), який оцінює їхню здатність забезпечувати студентів необхідними знаннями, брати участь у науково-дослідній діяльності, активно спілкуватися з майбутніми роботодавцями. Нагороду київського науковця й освітянина було враховано під час складання ARES-2017. У рейтингу українських вищих закладів освіти, а це 73 найкращі університети, НУБіП посів восьму позицію у категорії ВВВ+, куди входить найбільша кількість критеріїв (шість), вона означає надійну якість викладання, широку наукову діяльність і затребуваність випускників серед роботодавців.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»