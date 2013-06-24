27 березня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №398 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №437 «Питання українського правопису». Тож 28 березня 2026 року набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис», затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня 2026 року №47. Текст стандарту опубліковано на офіційному сайті комісії.

Рішення комісії обов’язкові для виконання на всій території України, отже, стандарт державної мови «Український правопис» поширюється на всі сфери життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Єдиний офіційний текст правопису став обов’язковим для застосування в законодавстві, офіційному документообігу, офіційних перекладах, освітніх і наукових текстах тощо, повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.