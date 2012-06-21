Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект нового правопису, який підготувала робоча група Української національної комісії з питань правопису. При його розробці автори намагалися враховувати новітні мовні явища, поширені в різних сферах життя.
«Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя. Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення», – йдеться у повідомленні.
Правописна комісія розраховує на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови.
ТЕКСТ ПРОЕКТУ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Українського правопису просимо надсилати до 15 вересня 2018 року за формою (таблиця громадського обговорення) на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису Шевченко Лариси Леонідівни: e-mail: larisa_shevchenko@ukr.net
ТАБЛИЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Пропозиції та зауваження до нової редакції
проекту Українського правопису
Автор зауваження
(пропозиції) до проекту Українського правопису
Розділ проекту Українського правопису, до якого висловлено зауваження (пропозиція); сторінка
Зміст і обґрунтування зауваження (пропозиції)
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"