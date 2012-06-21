Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Сім’я Осичнюків у Черкасах — досить відома: багато кому подобаються концерти здібних вокалістів рок-гурту «Спів братів». А недавно про артистів заговорили ще й як про власників справжнього двомісного літака, якого вони недавно придбали. Авіалайнер співаки купили в Харкові, а доставили його в розібраному вигляді до Черкас автомобілем з причепом. Нині літака складають на місцевому заводі «Темп».
Як розповідають у родині, про таке придбання мріяли кілька поколінь: спочатку дідусь, потім батько, тепер — діти. І ось мрія здійснилася. Незабаром літак піднімуть у небо. Вся родина з нетерпінням чекає цього моменту, аби заспівати на висоті пташиного польоту.