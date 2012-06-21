Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявляє, що дев’ять українських виробників соняшникового шроту і бурякового жому отримали право на експорт своєї продукції в Китай в 2017 році.
Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби з посиланням на Генеральну адміністрацію нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР (AQSIQ.
У 2017 році право на експорт бурякового жому отримали Яреськівський цукровий завод (агропромисловий холдинг Астарта) і Крижопільський цукровий завод (агропромислова компанія Укрпромінвест-Агро).
На поставки соняшникового шроту в КНР отримали право – Креатив, Одеський олійно-екстракційний завод, Дельта Вілмар, Мелітопольський олійноекстракційний завод, Еллада, Протеїн-Продакшн і Українська південна аграрна група.
Нагадаємо, що Китай входить в п'ятірку найбільших покупців української агропродукції, яка експортується за кордон.