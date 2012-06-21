Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів вирішив внести зміни до своєї ж постанови № 1109 і дозволити експорт етилового спирту не з першого червня, як планувалося раніше, а вже з 15 травня. Ухвалюючи таке рішення, урядовці зважили на те, що дефіциту спирту в Україні нема і не передбачається — держава забезпечена достатньою кількістю дезинфікуючих засобів. У цьому можна пересвідчитися, відвідавши будь-який заклад торгівлі.
Важливо зауважити, що, завдяки оперативно ухваленому закону, спирт для виробництва антисептичних засобів з початку до кінця квітня не обкладався акцизом. Відпускна вартість спирту знизилася від 184 гривні за літр до 37, через що вітчизняні антисептики виявилися істотно дешевші і доступніші для населення, ніж імпортні. До того ж, антисептичні засоби, вироблені з якісного вітчизняного спирту, виявилися безпечніші для громадян, ніж речовини невідомого походження, що з’явилися у продажу за захмарними цінами на початку пандемії.
Крім того, на період дії карантину було дозволено відпускати спирт з підприємств ДП «Укрспирт» виробникам антисептичних засобів за спрощеною процедурою, що дало змогу швидко наповнити ринок цими засобами. Завдяки вчасно вжитим урядом заходам ДП «Укрспирт» у стислі терміни, протягом лише квітня, передало 41 вітчизняному виробнику антисептиків 4 млн літрів сировини. В.о. директора підприємства Сергій Блескун подякував Кабміну, працівникам Офісу Президента та деяким депутатам Верховної Ради за рішення, що сприяли ефективній роботі підприємства.
До речі: лише у першому кварталі 2020 року чистий прибуток державного підприємства сягнув понад 9,28 млн грн., або ж у два з половиною рази більше, ніж у перші три місяці торік. Дані про роботу у квітні, під час виготовлення сировини для антисептиків, ще не підраховано, але слід очікувати, що вони будуть не менш переконливі.