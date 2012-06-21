Тимчасове обмеження права українців на поїздки в Росію стосуватиметься лише державних службовців. Про це йдеться в опублікованому на сайті Верховної Ради проекті закону №7187.
Зокрема поїздки до Росії планують заборонити чиновникам, які володіють цінною інформацією та «мають особливе значення для функціонування держави». Винятки дозволятимуться лише працівникам дипломатичних відомств, а також для поїздки на похорони близьких родичів.
Ініціатори законопроекту зазначають, що у стані гібридної війни з РФ чиновники можуть бути завербовані ворожими спецслужбами, або викрадені чи заарештовані.
Натомість за порушення заборони депутати планують штрафувати держслужбовців на суму від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавляти їх права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на один рік.