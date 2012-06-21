Учителька математики навчально-виховного комплексу «Уманська міська гімназія-школа естетичного виховання» Ольга Усата посіла перше місце в обласному фіналі Всеукраїнських змагань з усного математичного рахунку. Освітяни та учні міста Умані недавно привітали Ольгу Миколаївну з перемогою й побажали успіхів у наступних етапах конкурсу.
Обласний фінал змагань з усного математичного рахунку в режимі онлайн для переможців трьох етапів Національного чемпіонату «Прангліміне-2018» відбувся недавно в Черкасах. Всеукраїнські змагання проходили в межах реалізації міжнародного освітнього проекту «Міксіке» відповідно до меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та освітньою компанією Miksike. Це слово перекладають як «Чомучка». З 1994 року проект працює в Естонії та інших європейських державах, бере участь в освітніх проектах Європейського Союзу. Уже вісім років взаємодіє з навчальними закладами України.
Цей унікальний інтелектуальний турнір останніми роками здобув неабияку прихильність серед дітей і дорослих. Його учасниками стали понад 154 тисячі осіб. Віковий діапазон вражає: від 6 до 70 років!