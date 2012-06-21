Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Підсумком відвідин генерального директора EngeniousAerospaceLtd (Індія) Мунешвара Раджеша Намдеорао Національного аерокосмічного університету «ХАІ» стало спільне рішення про відкриття лабораторії з навчання та стажування фахівців з Індії. Про це повідомляє інформагентство SQ.
Поважний гість, котрий свого часу був студентом Харківського авіаінституту і добре обізнаний про нинішні успіхи вишу, запропонував керівництву ХАІ створити лабораторію загальномашинобудівного і аерокосмічного напрямку.
Харків’яни позитивно сприйняли пропозицію і вже взялися обмірковувати плани щодо діяльності нового підрозділу університету, який, до речі, за представлені до програми «Горизонт 2020» проєкти отримав найбільше коштів серед учасників.
ДОВІДКА «УК»
«Горизонт 2020» – це рамкова програма з наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу, розпочата в 2014 році. Вона об’єднує програми з досліджень і технологічного розвитку, а також програму з конкурентоспроможності та інновацій.