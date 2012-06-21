Парламент вніс зміни до Податкового кодексу, якими до 1 січня 2023 року звільнив від податку на додану вартість виробництво українських фільмів.
Ініціативу підтримали 228 народних депутатів.
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні» (законопроект № 3238-д). Це Закон передбачає такі спрощення для суб’єктів кінематографії:
в частині податку на прибуток:
— вдосконалено редакцію норм про визначення небенефіціарного власника — нерезидента в разі виплати роялті, зважаючи на особливості роботи галузі кінематографії;
— уточнено положення щодо коригувань фінрезультату (зменшення та збільшення) для більш чіткого відображення субсидій, отриманих платником податку — суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат. Ідеться про субсидії, які надають згідно із Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.17 р. № 1977-VIII (далі — Закон № 1977);
— внесено зміни в норму щодо коригування фінансового результату на суму сплаченого роялті в тому випадку, коли об’єкт інтелектуальних прав виник в Україні й потім був переданий за кордон з урахуванням специфіки галузі кінематографії;
— виключено із доходу нерезидента субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом № 1977;
у частині податку на доходи фізичних осіб: уточнено, що не вважатимуть додатковим благом фізособи сплачену суб’єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме: проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що пов’язані з участю такої фізособи у виробництві аудіовізуальних творів, які виробляють (створюють) суб’єкти кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими особами та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору;
у частині ПДВ тимчасово, до 01.01.23 р., звільнено від оподаткування операції:
— постачання національних фільмів їх виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами;
— постачання робіт та послуг із виробництва національних фільмів;
— постачання робіт та послуг із виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України;
— постачання робіт та послуг із тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України;
— постачання робіт та послуг із дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України;
— постачання робіт та послуг зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини;
— постачання послуг із демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами);
— ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання в кінематографічній діяльності, які класифікують за кодами УКТ ЗЕД 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.