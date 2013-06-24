Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон.

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — нашої держави, України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє — своє — це дуже важливо — своє право бути українцями», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ніхто й ніколи не наказуватиму, як жити Україні, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.

Український національний пантеон — загальнонаціональне місце пам’яті, де буде вшановано найвидатніших українців, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, державотворення та розбудову держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення літературної мови, розвиток громадянського суспільства і релігії, повідомляє Офіс Президента.