Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук в інтерв’ю «Урядовому кур’єру». Він зауважив, що розроблення і впровадження у виробництво нових зразків обмундирування, їх доставка й видача користувачеві займає чималий проміжок часу.
«Найкоротший термін від розроблення до отримання — півроку, а середній — рік. Тому зразки, розроблені у 2016-му, закуповували й масово видавали торік, хоч частина їх встигла потрапити до військ раніше. До таких предметів речового майна передусім варто зарахувати комплект зимової уніформи й окремі елементи спорядження. Торік проводили дослідження і покращення наявних зразків і розробляли нові, – розповів заступник міністра.
Олег Шевчук підкреслив, що номенклатура речового забезпечення дуже широка. Зокрема розробляться не лише одяг, взуття, засоби спеціального захисту, спецодягу, а й паперова продукція, знаки розрізнення тощо.
«Розроблено нові зразки вогнетривких костюмів для льотно-підйомного та спеціальних — для інженерного складу авіації Збройних сил. Уже маємо сучасні вогнетривкі бойові й спеціальні костюми для екіпажів бронетехніки. Снайперські пари отримали нові маскувальні комплекти. Завершується створення окремого комплекту для Сил спеціальних операцій. Створено спеціальні знаки на кшталт нарукавного знака для новоствореного 205-го навчального центру тактичної медицини. Скоро у війська надійдуть сучасні табірні модульні намети.
Українські підприємства за участі Міноборони налагодили виробництво тканин: важких (вітчизняні аналоги «оксфорда» і «кордури»), вогнетривких (аналоги «номексу» і «дефендеру-М»), трикотажного полотна для виготовлення термобілизни та утеплювачів (аналоги «полартек пауер грід», «класік-200», «класік-300»), тканин для виготовлення наметів на заміну брезентів, нових синтетичних нетканих утеплювачів високого коефіцієнта теплозбереження. Одне слово, є чим порадувати звитяжців, і цю роботу ми активізуємо у 2018 році.
Не всі усвідомлюють, наскільки це колосальна праця. Це частина докорінних змін у Збройних силах. Адже ще недавно наш солдат одержував старий матрац радянського зразка, набитий ватою, і спав на подушці з відходів швейного виробництва. Нині замість цих анахронізмів — пінополіуретанові матраци й подушки із синтетичним наповнювачем. Саме на таких нині спить більшість людей», – підкреслив Олег Шевчук.