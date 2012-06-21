«Щедрик» Леонтовича знову звучить на американському телебаченні!
Вже другий тиждень на американському телебаченні й магазинах передсвятковий настрій. Й ніби до Різдва ще більше місяця, але відчуття свята, що наближається посилюється щодня.
А ще й з неперевершеним «Щедриком» Миколи Леонтовича! Компанія КІА використала мелодію різдвяних дзвіночків у своїй передноворічній рекламі.
Насолоджуйтесь!
ДОВІДКА «УК»
«Ще́дрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою «колядка дзвонів» (англ. Carol of the Bells, Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol).
Композиція неодноразово використовувалась в рекламі (Garmin, Sears, Kmart, Dell), в серіалах (Південний парк, Сімпсони, Менталіст, Американська історія жахів), в фільмах (Один вдома, Один вдома-2, Санта Клаус, Сімейка Адамсів та ін).