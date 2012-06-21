Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій з зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають право участі в найголовніших спортивних стартах чотириріччя, і увійшли наразі до заявки Олімпійської збірної України, яку затвердив Міжнародний Олімпійський Комітет і Оргкомітет Ігор-2018.
Наші олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами планети у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).
Відзначимо, що процедура формування складу збірної передбачала участь спортсменів у ліцензійних змаганнях протягом 2016-2018 років. Там вони здобували залікові бали. За підсумками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації підвели підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені квоти спортсменів для країн. Після цього тривало підтвердження національними олімпійськими комітетами здобутих квот і можливий перерозподіл ліцензій міжнародними федераціями з видів спорту іншим НОКам. Відповідно до виконаних міжнародних нормативів квот і національної системи відбору федерації України з зимових видів спорту внесли пропозиції щодо поіменного списку атлетів. Склад команди затверджено виконкомом Національного олімпійського комітету України за пропозиціями національних федерацій та після детального розгляду робочої групи.
Нинішня збірна — найменш чисельна в історії. Раніше такою була делегація в Ліллехаммері у 1994 році — 37 олімпійців. У Нагано-1998 країну представляли 56 спортсменів; у Солт-Лейк-Сіті-2002 — 68, у Турині-2006 — 52, у Ванкувері-2010 — 47, а в Сочі-2014 — 45 спортсменів. З Сочі наші спортсмени повернулися з двома нагородами в біатлоні: «золотом» у жіночій естафеті та «бронзою» Віти Семеренко. Та після дискваліфікації російської спортсменки ця медаль перетвориться для нашої спортсменки на срібну. Саме під час проведення Олімпійських ігор в Пхьончхані буде проведена спеціальна церемонія перерозподілу медалей Олімпіади в Сочі.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»