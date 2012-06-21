Міністр освіти та науки Лілія Гриневич зустрінеться з представниками Венеціанської комісії на початку листопада з приводу мовної статті закону «Про освіту». Про це Гриневич сказала під час зустрічі з журналістами, повідомляє Укрінформ.

«Експерти Венеційської комісії будуть з місією в Україні 31 жовтня —1 листопада. У мене буде зустріч з експертами Венеційської комісії 1 листопада. Вони приїжджають сюди, щоб поспілкуватися з усіма учасниками процесу, поговорити з меншинами, представниками парламенту, уряду і тоді будуть робити висновки», — сказала пані Гриневич.

Міністр додала, що декларація стосовно зобов’язань сторін була підписана з польським міністром освіти остаточно сьогодні, 25 жовтня.

«Декларація складається з таких основних пунктів: Україна буде дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов’язань з приводу навчання нацменшин мовами меншин. Ми дотримуємося цього. При цьому ми будемо розширювати вживання української мови. Тому що державна мова це є засіб суспільної згоди і повноцінної інтеграції громадян в суспільство, їх самореалізації . Ми домовилися, і сторони погодилися, що ми мусимо розширювати вживання української мови поряд з застосуванням мов меншин. І третій пункт, що ті документи, які ми будемо готувати в частині імплементації цієї статті ми будемо погоджувати з представниками наших меншин», — розповіла пані Гриневич.

Спільна декларація з угорською стороною вже розроблена, і за словами Гриневич, відправлена на узгодження угорській стороні. На вимогу угорської сторони до спільної декларації було додано пункт про те, що до висновків Венеціанської комісії і до внесення змін в закон про загальну середню освіту, а також узгодження з угорською меншиною, в навчальному році змін не відбудеться.

«Ми з цим погодилися, тому що все це буде відбуватися впродовж цього навчального року. Але під час навчального року ніхто не буде змінювати навчальні плани і програми», — сказала Гриневич.

Крім того, міністр освіти та науки зустрінеться з представниками угорської меншини.

«Я планую 3 листопада бути в Ужгороді, у мене буде зустріч з представниками угорської меншини. Ми вже зустрічалися в Києві, але я хочу поїхати туди, щоб поспілкуватися з більшою кількістю людей, і там ми будемо говорити про імплементацію закону для угорських шкіл: співвідношення предметів, методики вивчення мови. Для них українська мова - з іншої мовної групи. Треба удосконалити методики вивчення української мови для представників румунської та угорської меншини», — розповіла міністр.

Також завтра, 26 жовтня, міністр освіти та науки зустрінеться у Львові з представниками польської меншини і обговорити шляхи імплементації закону про освіту з вчителями польських шкіл та представниками польської громади.

Зараз, за словами пані Гриневич, МОН вже працює над покращенням ситуації з забезпеченням підручниками. Ті підручники з української мови для угорської та румунської меншин, які будуть друкуватися у 2018 році, готуються за новими підходами, методиками викладання мови як другої мови.