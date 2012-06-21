«Укрпошта» отримала від Національного банку України (НБУ) ліцензію на здійснення переказів грошових коштів у гривні без відкриття рахунків. Про це повідомив прес-центр НБУ.
Також підписано договори про участь «Укрпошти» у міжнародних платіжних системах VISA і MasterCard.
Крім цього, «Укрпошта» почала процедуру вступу до Національної платіжної системи «Український платіжний простір».
Тепер «Укрпошта» зможе приймати платежі від клієнтів за допомогою банківських карток. Це особливо актуально для жителів сільської місцевості, де немає банківських відділень. Також це сприятиме збільшенню рівня безготівкових розрахунків в Україні.
Наразі ліцензію на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків має 61 небанківська фінансова установа, а тепер вона з'явилася і у національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта».